享有電競界奧運美譽的「IESF世界電競錦標賽」於本(2022年)年12月2至11日於印尼峇里島舉行決賽，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」，於會場設置台灣精品專區，向來自全球105國700名打入決賽、包含來自台灣的電競專業選手以及2萬名加油打氣的熱血觀賽者，展示台灣最新產品與技術。

台灣精品專區位於IESF選手報到與入場必經之路，展示曜越(3540)、十銓(4967)、技嘉(2376)、微星(2377)、迎廣(6117)等台灣電競及周邊商品。技嘉主機板的高容量電力與散熱設計，也受到現場參觀選手的關注。

印尼前5大電視台NET TV記者參觀台灣精品後亦表示，很開心看到來自台灣這麼出色的產品加入盛會。此外，微星電競筆電與曜越遊戲主機的高性能均受到印尼專業媒體包括前三大電競媒體Esports.ID及電子專業媒體Jagat Review好評。十銓銷售經理Shina表示，這是一個國際活動，吸引很多媒體目光，相信對提升在印尼市場銷售與國際能見度很有助益。

印尼電競協會(PBESI)主席Budi Gunawan表示，本屆在峇厘島舉辦IESF決賽，可謂全球最大的戶外電競活動，印尼政府也藉此推廣體育旅遊(Sport Tourism)。根據遊戲與電競分析公司Newzoo估計，印尼的電競產業營業收入在2019年達到13.1億美元，使印尼成為東協最大的電競市場國家，Newzoo對電競產業發展維持樂觀，認為今年雖略為修正，明(2023年)年將繼續成長。

隨著第31屆的台灣精品獎名單出爐，明年台灣精品團隊將繼續帶最新得獎的資通訊與電競相關產品，持續深耕新南向國家，布局海外新市場，進一步提升台灣整體產業形象。