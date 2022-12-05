民進黨黑道爭議近期吵得沸沸揚揚，遭外界質疑涉黑的前國策顧問黃承國5日要求民進黨中央即刻成立調查小組，強調自己不是造成九合一大選落敗的戰犯，但願意承擔。國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇受訪說，顯示民進黨中央根本不想理會民進黨參選人吳怡農日前的臉書喊話，不禁懷疑吳是不是要硬吞下去？
對於黃承國主動要求民進黨中央成立調查小組，王鴻薇反酸，黃承國向民進黨中央喊話，好比民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光喊話吳怡農。面對黃承國與趙映光的霸氣態度，吳怡農看起來是「吞下去了」，不曉得民進黨是否也要吞下去？
民進黨今則一一列舉國民黨涉黑黨公職人員，批評國民黨問題最大，卻抹黑吳怡農。王鴻薇強調，民進黨不該再轉移焦點，畢竟提出民進黨黑道問題的人，正是民進黨立委何志偉、民進黨籍退輔會副主委李文忠與吳怡農。
針對吳怡農稱「政治不是喊爽的」，王鴻薇反問，這不是很好笑嗎？吳怡農在臉書上寫了那麼多話，應該要正面回應「敢不敢建議民進黨開除黃承國」，現在卻不吭聲，只說既往不咎，究竟吳怡農是否有魄力解決他身邊黑道問題？吳怡農發那篇臉書難道是發好玩？發心酸的？
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