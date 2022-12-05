台北市政府5日於信義區廣慈博愛園區舉辦信義區行政中心及衛福大樓開幕啟用典禮，台北市議員王鴻薇（見圖）出席爭取民眾支持。由於台北市立委補選激烈，民進黨參選人吳怡農遭藍營猛攻與黑道熟識，他在臉書向黨中央呼籲盡快表達立場，國民黨參選人王鴻薇再度問吳怡農敢不敢建議開除民進黨中常委黃承國？（鄧博仁攝）

台北市政府5日於信義區廣慈博愛園區舉辦信義區行政中心及衛福大樓開幕啟用典禮，台北市議員王鴻薇（見圖）出席爭取民眾支持。由於台北市立委補選激烈，民進黨參選人吳怡農遭藍營猛攻與黑道熟識，他在臉書向黨中央呼籲盡快表達立場，國民黨參選人王鴻薇再度問吳怡農敢不敢建議開除民進黨中常委黃承國？（鄧博仁攝）

民進黨黑道爭議近期吵得沸沸揚揚，遭外界質疑涉黑的前國策顧問黃承國5日要求民進黨中央即刻成立調查小組，強調自己不是造成九合一大選落敗的戰犯，但願意承擔。國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇受訪說，顯示民進黨中央根本不想理會民進黨參選人吳怡農日前的臉書喊話，不禁懷疑吳是不是要硬吞下去？

對於黃承國主動要求民進黨中央成立調查小組，王鴻薇反酸，黃承國向民進黨中央喊話，好比民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光喊話吳怡農。面對黃承國與趙映光的霸氣態度，吳怡農看起來是「吞下去了」，不曉得民進黨是否也要吞下去？

民進黨今則一一列舉國民黨涉黑黨公職人員，批評國民黨問題最大，卻抹黑吳怡農。王鴻薇強調，民進黨不該再轉移焦點，畢竟提出民進黨黑道問題的人，正是民進黨立委何志偉、民進黨籍退輔會副主委李文忠與吳怡農。

針對吳怡農稱「政治不是喊爽的」，王鴻薇反問，這不是很好笑嗎？吳怡農在臉書上寫了那麼多話，應該要正面回應「敢不敢建議民進黨開除黃承國」，現在卻不吭聲，只說既往不咎，究竟吳怡農是否有魄力解決他身邊黑道問題？吳怡農發那篇臉書難道是發好玩？發心酸的？