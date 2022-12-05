前年5月間，桃園有名人夫向妻子借筆電使用時，驚見妻子與男子阿強(化名)的曖昧對話「腰在酸」、「口頭激烈」、「想像睡妳的2樓中」，認為2人有過口交行為，讓他氣得提告對阿強求償100萬元；對此，阿強提出就醫證明，表示自己有長期下背痛問題，法官也無法從其他對話紀錄「口頭激烈」、「想像睡妳的2樓中」判斷2人有口交行為，判人夫敗訴，可上訴。

依據判決書記載，109年5月間，1名人夫向妻子阿芳(化名)借筆電使用時，驚見妻子與1名男子阿強的對話紀錄，其內容「腰在酸」、「口頭激烈」、「想像睡妳的2樓中」、「妳是我的加油站」、「很窩心」等充滿親密、曖昧語言，猜測2人疑似有口交行為，讓他受到打擊，婚姻情感也因此破裂，便向阿強提告求償100萬元。

人夫秀出2人對話，其內容為妻子對阿強說「你這樣睡眠不足，我會不捨」，阿強則回「妳是我的加油站呀」，另外妻子還說「你的腰在酸」，阿強回覆「不會啊。昨天下午除口頭並沒有激烈的運動啊…哈哈」，以及妻子說「大睡一下。你會不會覺得我很皮」，阿強則回「兩個嗯，想像睡妳的2樓中」等言語。

阿強則表示，他和阿芳僅是市府職員與區公所之間公務來往，且看待阿芳有如晚輩，而「腰在酸」、「口頭激烈」等言詞，他提到自己有長期下背痛、頸胸椎神經根病變等痼疾，並非人夫所想像的口交行為。

另外，阿強也提到阿芳曾說花了300多萬元整修住家，並廣邀同仁到新家參觀，因此，才說出「想像睡妳的2樓中」是羨慕阿芳家的奢華裝潢費用；他還提到有次阿芳到市府洽公，買了咖啡與人蔘當伴手禮，但他們2人未見到面，於是，才在訊息中答謝「妳是我的加油站」或「很窩心」等語，表達阿芳送的咖啡提振精神，他認為是人夫刻意扭取文意與事實。

桃園地院審理，阿強提出在108年間的門診就醫資料，有多次到醫院的看診紀錄，阿芳所稱「你的腰在酸」等語是在關心阿強的身體狀況，另外，人夫提出的「不會啊。除口頭並沒有激烈的運動啊」等語，無從推斷2人曾有口交行為，其他對話也難認有逾越男女份際交往事實，法官判人夫敗訴，可上訴。