盧秀芳（左）、丹申廣。（中天新聞提供）

中天YT頻道為回饋粉絲，特別在12月將舉辦一系列《2022超級同學會》會員活動，5日的粉絲與主播面對面交流活動上，中天當家主播盧秀芳領軍周玉琴、林嘉源、鄭亦真、張若妤、賴正鎧、李珮瑄、李家妤、張介凡等多位主播到場，廣受歡迎的丹申廣（原名王又正）驚喜現身，更是讓會員欣喜若狂。

盧秀芳一出場就以獨特的方式點名粉絲，讓粉絲直呼既熟悉又不可思議，「大家遠道而來，辛苦了，在《辣晚報》，我最開心的就是一開始的點名」，她強調中天新聞從來沒有自我膨脹，一直堅持監督的力量，支持言論自由，「我還是希望，有一天我們能重返52台。」此話一出，讓現場會員都感同身受。

她說因為性格比較樂觀，所以當大家都可惜中天失去52頻道時，她反倒覺得進入網路世界後，能與粉絲、會員拉近距離，「因為在電視時，我們都是被屏蔽的、有隔閡的，現在到網路後，我們距離變近了，不但看到你們的留言，更可以像現在一樣感受到大家的溫度，從關台到現在，是我入行30多年，覺得學習、成長最快的日子，讓我一個老電視人、新聞人，重新歸零，重新回到謙卑的位置。」

政論節目主持人丹申廣昨突襲式的現身攝影棚，立刻引起粉絲歡呼，他說一處理完節目的議題，就立刻趕到現場與會員碰面，他坦言公司轉型網路後曾想休息一段時間，「每年到這個時候，總是滿滿的感觸，總覺得我不能把其他人的支持拋棄、丟下，所以就一直很努力的撐到現在，雖然看到很多的失去，不只是舞台，也包含某種程度的影響力，甚至是最實質的收益，中間也失去很多支持中天的朋友。」他說就是因為如此，所以每位一路相挺、支持的會員都更可貴。