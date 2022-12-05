國立高雄大學校長陳月端今（5）日以中央選舉委員會委員身分代表中選會頒發當選證書給高雄市第4屆市長選舉當選人陳其邁，並表達祝賀之意。陳其邁說，他會承擔責任再拚4年，全力落實政見。

頒發儀式於今日上午在高雄市政府貴賓室舉行，陳月端、高雄市選舉委員會主任委員郭添貴等人出席。

陳月端表示，中央選舉委員會已於12月2日經過委員會會議審定當選人名單，並在同天發布公告當選人名單，依據公職人員選舉罷免法第11條第8款以及同法施行細則第7條規定，中選會制訂頒發直轄市市長當選證書，因此由她代表代表頒發證書，也同時恭喜陳其邁連任。

陳其邁說，民主政治1票1票累積選出，每位候選人對於每張選票都是心存感激，尤其接下當選證書更是戰戰兢兢，承擔責任再拚4年、全力落實政見。期間對手給予的指教，他也虛心接受及參考，要讓高雄發展更好。

陳其邁也感謝中選會、高雄市選委會及相關單位不辭辛勞，公平公正辦理選舉，使選舉圓滿落幕。