嘉義縣經濟發展處舉辦創新創意競賽，第1名由湖霖河團隊脫穎而出，嘉義縣長翁章梁（左）親自頒獎給團隊負責人。（呂妍庭攝）

義縣經濟發展處5日舉辦111年度嘉義縣新創基地成果發表暨創新創意競賽頒獎典禮，會後嘉義縣長翁章梁（左一）至各攤位聽取團隊計畫構想。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府今舉辦111年度嘉義縣新創基地成果發表暨創新創意競賽頒獎典禮，除展示競賽入圍11組團隊年度成果，也當場公布佳作與前3名，5組得獎團隊不但有獎金，更取得新創中心長達一整年的使用資格。

今由嘉義縣長翁章梁親自公布名次、頒獎，翁章梁說，嘉義縣正朝農大縣轉型發展，不但積極開發大埔美、馬稠後等新園區，也結合嘉義科學園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心，逐漸形成「無人機」、「精準健康」、「智慧農業」與「智慧載具」的產業聚落，努力提供完善創業環境之餘，也成立新創基地，陪伴與輔導新創團隊成長。

翁章梁說，未來縣府會持續不斷投入輔助資源，也希望新創團隊能來嘉義扎根、深耕，而新創基地就是團隊試練身手的最佳舞台，甚至成為新創團隊的加速器，協助新創團隊與產業園區企業合作，並為新創團隊尋找政策補助、資金等需求資源。

經濟發展處長江振瑋說，除競賽獎金外，亞創中心也準備5間新創辦公室，提供前5名團隊一年免費進駐空間，進入決賽團隊可在明年嘉義縣SBIR(地方產業創新研發推動計畫)申請過程加分。

南科管理局企劃組長陳郁良指出，過去鮮少在六都外的地方看見地方政府推動新創產業，為此十分肯定翁縣長的推行。