桃園市政府今年首辦第一屆「桃園市桃好女力獎」，從逾百位優秀女性中，選出9位在不同領域發光發熱的得獎者。（蔡依珍攝）

桃園市政府積極推展婦女權益及性別平等，今年更首辦第一屆「桃園市桃好女力獎」，從逾百位優秀女性中，選出日益能源執行長畢婉蘋、閱過山丘有機書店創辦人胡佩寰、友達光電技術員伊莉莎等9位在職場、創生和多元等不同領域發光發熱的得獎者，鼓勵持續發揮女性影響力。

代表頒獎的副市長李憲明說，過去女性朋友所承擔的家庭責任相當吃重，在家庭生活上，不僅需盡心盡力照顧家庭、操持家務，在社會上更要與男性競爭，近幾年隨著女權意識逐漸抬頭，女性朋友也迅速在各項領域中展現亮眼成績，笑說女力不再只是撐起半邊天，已經可以撐起整片天了，像是市府地稅、法務等局處，都是以女力為主。

李憲明說，為鼓勵桃園在地女性追求自我價值與突破發展，市府協同企業力量，共同推動第一屆「桃園市桃好女力獎」評選活動，分為「職場女力」、「創生女力」、「多元女力」3大獎項，總投件數達116件，從中遴選出9名獲獎者，競爭相當激烈，期盼藉由本次評選，從各領域中發掘出不同專長的女力，激起社會良善的反應，也讓人力資源得以充分發揮。

得獎者分別是「桃好職場女力獎」勵馨基金會桃園分事務所主任賴文珍、桃園市私立桃樂比托嬰中心主任游佳靜、日益能源科技公司執行長畢婉蘋；「桃好創生女力獎」是茶．山行負責人莊惠玟、閱過山丘有機書店創辦人胡佩寰、卓越綠農公司行銷總監余孟芬；「桃好多元女力獎」是友達光電公司龍科廠技術員伊莉莎、藍繪工作坊設計師劉秀蘭、打鹿岸公司執行長趙哲櫻。

經發局長郭裕信表示，近年來桃園發展快速，不僅成為六都中最年輕的城市，也擁有完整的產業聚落、多元豐富的族群文化等特色，建構出適合各行各業女性發展的城市環境。為彰顯桃園傑出的平權文化，今（111）年市府特別邀請各領域夥伴共同啟動第一屆「桃園市桃好女力獎」徵件評選，藉此發掘出更多桃園在地跨產業、跨領域、持續發揮影響力的優秀城市女力。

郭裕信表示，「職場女力獎」是針對在桃園設立大型或中小企業等，在職場貢獻成果、工作成就、專業獎項事蹟等的優秀女性；「創生女力獎」則是表彰推動桃園在地產業、地方創生、歷史文化等產業轉型的推手女力；「桃好多元女力獎」為鼓勵推動桃園多元族群融合、多元文化的新經濟型態下的社會實踐女性。