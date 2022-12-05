肯德基12月6日將推出「聖誕驚喜巨大桶」，內含新品「濃醇金燦可可蛋撻」等三品項以及多款點心，全台限量1萬組，999元即可購入。（肯德基提供）

提到耶誕節除了聯想到紅綠繽紛的耶誕樹，也包含親友間溫馨歡聚。肯德基將於6日起推出期間限定三大新品，包含「酪雪繽紛奶香脆雞」、與知名巧克力品牌 HERSHEY’S甜蜜打造「濃醇金燦可可蛋撻」，還有充滿異國耶誕氣氛的「肉桂吉拿棒」。當天上午10點30分還同步推出PK app會員獨享全台限量10000份、集結所有新品再加碼的「聖誕驚喜巨大桶」，無論你是在家親友相聚，或是趕場跑趴，一桶上桌就是色香味俱全的美味饗宴。

肯德基期間限定新品「酪雪繽紛奶香脆雞」將於明起至明年1月9日登場，在咔啦脆雞鋪上一層由洋蔥、起司、酸奶油調製而成的香濃雪花乳酪粉，如同雪花般輕盈的降落在炸雞上，再撒上洋香菜與紅辣椒碎片增添風味層次。另有與知名巧克力品牌 HERSHEY’S合作，於6日至明年2月20日推出「濃醇金燦可可蛋撻」及「濃醇可可摩卡」，擄獲巧克力控的心。

最後加碼歐美受歡迎的耶誕節傳統甜點「肉桂吉拿棒」，外酥內鬆軟，再撒上肉桂珍珠糖粉增添風味，散發出甜美、辛香溫暖的滿滿肉桂香氣，連空氣都瀰漫著濃濃的異國情調幸福感，明起開賣，只販售至明年1月9日。此外，6日同步推出集結三大新品的「聖誕驚喜巨大桶」，全台限量10000份，內含酪雪繽紛奶香脆雞X4、咔啦脆雞X4、濃醇金燦可可蛋撻X3、原味蛋撻X3、肉桂吉拿棒X6、地瓜QQ球X10顆、上校雞塊X8、巧克力醬一杯(30g)，以及特別加碼肯德基與印花樂聯名設計款聖誕桌巾X1，整桶都是驚喜只要999元。