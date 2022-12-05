繼11月宣布優化防控措施20條後，《路透》引述消息人士稱，大陸最快可能在周三（7日）宣布新版10條防控措施，作為20條的補充。此外，北京還準備在下個月正式調降新冠肺炎的傳染病防控等級，將新冠肺炎從「乙類甲管」，下調到「乙類乙管」。

《路透》引述消息人士表示，大陸將就數日前推出的防疫20條再做出補充規定，最早在周三公布一項新的10條防疫新規，包括允許陽性個案在一定條件下居家隔離；加強新冠抗原檢測，減少大規模檢測和日常核酸檢測頻率等。

其中一位消息人士強調，並非所有陽性病例都將被無條件允許在家隔離，所謂的一定條件指孕婦、老年人、有基礎疾病人員可獲准在家隔離。對密切接觸者，則要求居家環境必須符合一定的條件。

自2020年1月以來，大陸將新冠肺炎歸為乙類傳染病，但按照甲類疾病進行管理，這讓地方政府有權對患者及其密切接觸者進行隔離，並且封鎖受影響的地區。中國法定的甲類傳染疾病包括鼠疫和霍亂，乙類疾病包括SARS、艾滋病和炭疽熱，丙類疾病包括流感、麻風病和腮腺炎。

陸媒《第一財經》報導說，對新冠肺炎實施的嚴格的傳染病甲類防控措施正在鬆綁，新冠防控回歸乙類管理的條件漸趨成熟。該文章援引傳染病專家表示，數據顯示超過95%以上的新冠感染者為無症狀和輕症，病死率很低，在這樣的情況下,繼續按照甲類管理顯然不符合科學，所以將新冠回歸乙類管理甚至降級為丙類都有可能。