義大皇家酒店舉辦「偏鄉送暖 點亮心願」，廣邀民眾化身聖誕老人，圓偏鄉孩童聖誕心願。(義大皇家酒店提供)

防疫女神賈永婕報名參加12月10日台北市建築世代會慈善路跑。(麗寶樂園渡假區提供)

麗寶樂園渡假區招待180位世界展望會弱勢孩童與家人一同暢玩探索世界，溫馨過聖誕。(麗寶樂園渡假區提供)

年終歲末，各地洋溢耶誕節氣氛，然而有許多孩童們正期盼聖誕老公公的禮物。義大皇家酒店攜手南勝聖母堂慈善會前進高雄偏鄉地區，暖推「偏鄉送暖 點亮心願」圓夢計畫，幫助100個偏鄉孩童實現聖誕心願。另外，本周適逢麗寶耶誕新年城的公益慈善周，集團攜手台北市建築世代會(簡稱ADA)、台灣世界展望會等公益團體，藉由公益活動關懷孩童議題，提倡與守護孩童權益，企業送暖愛不間斷。

連續12年都舉辦耶誕公益活動的義大皇家酒店，今年前進高雄偏鄉小學，蒐集來自高雄市杉林區集來國小、六龜區龍興國小、旗山區嶺口國小三所學校孩童的100個聖誕願望。有些學童家境不富裕、有些仰賴年邁奶奶撫養、有的甚至是八八風災受災戶，這些願望從服飾球鞋、文具玩偶、甚至是糖果零食等，每個心願的背後，有孩童們期盼與家人分享的單純夢想，或是學習成長路上最基本的物資需求。

義大皇家酒店推出「照亮心願牆」活動，將小朋友的心願卡一一展示在飯店大廳心願牆上，即日起至12月15日止，開放房客與社會大眾共襄盛舉，有意願的民眾可透過飯店大廳心願牆、官網與臉書粉絲團進行認領，在12月15日前將認領的禮物寄回義大皇家酒店；飯店會在耶誕前夕，協助將所有募集而來的禮物逐一送達孩童手中，完成他們的耶誕心願。

今年邁入第十屆的台北市建築世代會ADA慈善路跑，將於12月10 日在麗寶樂園渡假區開跑，由熱愛運動的防疫女神賈永婕擔任宣傳大使，邀請民眾一起響應，幫助弱勢兒童。路跑報名費將全數捐贈給台東「孩子的書屋」、三峽「小草書屋」、財團法人慈懷社會福利基金會等相關單位，讓更多孩童獲得實質的支持與幫助。

本次路跑分成挑戰組10公里(晶片計時)與Fun Run組5公里，路跑路線全程沿著麗寶樂園渡假區，起點從麗寶OUTLET MALL前方停車場集結出發，行經渡假區最夯拍照景點落羽松大道，逐漸轉紅的落羽松林是秋冬最浪漫、最唯美的風景；沿途還會經過國際賽車場，還有充滿義大利風情的科莫湖，以及全台最大的天空之夢摩天輪。ADA慈善路跑營造嘉年華式的歡樂情境氛圍，樂園吉祥物POPA FAMILY也一起來為跑者加油，趣味性十足，適合全家大小，在參與公益之餘能來場家庭旅遊增進感情。

12月11日則由世界展望會接力傳愛，麗寶樂園渡假區招待180位台灣世界展望會中部弱勢孩童與家人一同暢玩探索世界，提前歡度聖誕節。