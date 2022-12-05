台積電美國亞利桑那州工廠6日將舉行移機典禮，已從台灣送過去500位工程師，衍生全球半導體產業「去台化」的疑慮。國科會主委吳政忠今天表示，台灣半導體產業今天的成就，不是3、5年造成，而是40年的累積，他認為在未來10年內不會有「去台化」的問題。

國科會今天召開委員會議，提報「台灣AI行動計畫推動成果」，並通過「科學技術白皮書（2023年到2026年）及「淨零科技方案」，後續將依程序函報行政院後公布。

國科會表示，科學技術白皮書以「前瞻創新」、「民主包容」、「韌性永續」作為2035年的科技願景，展開10大目標及對應策略措施，因應國家全方位發展進行科技布局，以回應人民生活與社會需求。

在國科會委員會議後的記者會中，吳政忠也主動談到有關於全球半導體產業的議題。有人說台積電到美國設廠，可能造成全球半導體產業「去台化」，但吳政忠表示，這不是事實。

吳政忠說，台灣半導體產業的成功，在於文化的累積，包括工程師隨時待命、半夜也願意現身處理問題，這樣的職場文化是積累了40年而形成，不是3、5年可以去掉，因此他預估未來10年內，全球半導體產業沒有「去台化」的問題。

「台積電也不傻，一會將最重要的技術留在台灣。」台積電美國廠會在2024年開始生產5奈米晶片，可能在2027年會進一步生產3奈米晶片，但更高端的奈米晶片技術卻放在台灣，正在籌設的台積電龍潭科學園區三期的工廠，將生產2奈米以下晶片。

台積電美國廠將在6日舉行移機典禮，美國總統拜登也將自飛往亞利桑那州參與盛典。吳政忠說，台積電每個月生產130萬片高階晶片，但在美國廠僅生產2萬片，所占的比例很小；而台積電有5萬個工程師，送到美國廠500人，也不多。

吳政忠預估，到了2030年，全球的晶片不可能90％以上都還在台灣生產，我國要趁著目前的優勢，將晶片導入精準醫療、電動車及通訊衛星中，再次提升我國的經濟競爭力。