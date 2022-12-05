每個人表達愛意的方法都不一樣，有些人喜歡在日常生活中展現體貼，但也有人以出手大方來展現。《搜狐網》命理專欄分享，金牛座、巨蟹座和牡羊座的人喜歡用錢表達感情，對另一半提出的要求總是盡全力達成，且不管有多貴重，都會送上對方最喜歡的禮物。

▎金牛座

金牛座非常愛錢，也很擅長理財，擁有錢財是讓他們認為最有安全感的事情，所以他們總會努力賺錢，再努力利用小錢變大錢；儘管如此，金牛座仍過得很節儉，從不捨得為自己花大錢，不過當金牛座遇到心愛的對象，就會拋開小氣的自己，願意為另一半放棄最重視的金錢物質，只要他們認定對方是要牽手走一輩子的人，不管提出什麼要求，他們都會盡力去滿足。

▎巨蟹座

巨蟹座知道物質生活有多重要，也知道只有穩定的物質基礎，才能維持好一段愛情，因此陷入感情的他們，總是習慣用錢財來表達愛意，不管另一半想要什麼，巨蟹座總會努力想辦法達成，但這個行為必須建立在「另一半給予足夠的安全感」的前提之下，他們才會願意為了對方傾盡所有，並深入了解另一半的愛好、興趣，送出最符合對方喜好的禮物。

▎牡羊座

牡羊座和金牛座、巨蟹座不一樣，他們對於物質生活反而沒那麼看重，只不過在追求對象的時候，會非常注意對方的喜好並投其所好，只要他們愛上一個人，就會盡全力地想要對他好，送給對方喜歡的東西，他們不在乎要求有多過分，也不在乎禮物有多貴重，雖然牡羊座很討厭用金錢來衡量愛情，但也只有這種方法，才能明顯地展現出自己的愛意。