攸關護國神山台積電 (2330）2奈米廠籌設進度的「中部科學園區台中園區擴建二期開發計畫案」，今（5）日經環保署專案小組第3次初審會議決議有條件過關！中科管理局預計明年農曆年前提送環評大會審查，力拼明年5月交地給台積電興建先進製程晶圓廠！

中科管理局表示，本計畫在考量產能平衡、風險管控、人才資源、管理調度支援及生活機能等因素，選定毗鄰台中科學園區西側約89.75公頃土地，透過資源共享，降低開發及維護管理成本。計畫引進半導體產業與其他科學事業之廠商，創造年產值約4,857億元，提供約4,500個直接就業機會，以因應台灣半導體產業布局需求及未來整體產業發展。

本計畫之環說書自111年5月30日提送環保署，歷經3次環評專案小組的縝密審查，並在環保與經濟發展兼籌並顧之前提下，完成健康風險評估、承諾終期朝向100%使用再生水(民生用水除外)、中長期目標於2050年取得實際用電度數100%再生能源、加嚴放流水標準等。

另外，針對各界關心的空污議題，中科管理局已自主於第二次初審會議時，承諾依照環保署最新修正發布(11月2日)之空污換抵換處理原則辦理，期待求取產業需求、環境友善、地方繁榮的平衡。

中科管理局表示，本案都市計畫及用地取得作業都已同步進行中。中科於今年3月14日將都市計畫送審，經台中市都委會2次專案小組審查通過同意送大會，中科已於9月15日完成補正資料予市府，用地取得部分亦已完成地上物查估作業，後續將配合市府及內政部審查及作業程序辦理。

中科管理局預計收到環保署第3次初審會議正式會議紀錄後，儘速將補正資料提送環保署環評大會審查，並於本案通過環評後，完成各項行政程序，以利台積電建廠作業；預計於明年中提供土地予台積電興建先進製程晶圓廠。

中科管理局強調，本計畫有賴跨部會及地方政府通力合作，共同努力，以順利依期程完成開發，提供產業發展需求，共創經濟繁榮。