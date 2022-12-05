台北富邦銀行與台北市政府攜手合作「台北通銀行帳戶支付」繳費服務，即（5）日起民眾只要使用已開立好的銀行帳戶，在台北通APP完成綁定，就能立即繳納北市路邊停車費、水費、學雜費、聯合醫院醫療費、地方稅等費用，民眾不必出門即可一鍵繳納帳單，「支行合一」讓生活繳費好便利！

繳納政府機關規費、稅款是一般民眾的剛性需求，推估全台每年有超過20億筆的繳費帳單數。資策會產業情報研究所（MIC）「行動支付消費者調查分析」指出，隨著行動應用服務的進化，線上繳費成為消費者最期待的應用場域之一，2021年行動繳費年成長率達7％，僅次於網購及外送，且在疫情催化下，預估行動繳費的需求將穩定成長，支援繳費的數位場景也將愈來愈豐富。

北富銀作為台北市政府代理市庫，協助北市府進行帳務清算、導入支付工具，以提供市民順暢的繳費服務。在帳務清算方面，北富銀建立全國最大的行動支付帳務整合平台，協助北市府整合行動支付業者代收對帳及代付撥款等事宜；在支付工具方面，2017年北富銀首先於pay.taipei智慧支付平台導入自有網行銀用戶繳費，2021年3月增加信用卡支付，民眾可持31家金融機構發行的信用卡線上繳費，2022年3月再提供Apple Pay付款。行動支付上線以來，代收帳單累計已逾5千萬張，代收金額超過新台幣87億元，為台北市市庫節省超過新台幣1億元代收手續費的支出，大幅減少支付業者與政府機關人力與成本，今再增加帳戶繳費，提供民眾更多元的智慧支付選擇。

北富銀觀察，從自有用戶、自有通路走向跨機構合作的開放金融，能夠讓金融服務覆蓋更多市民用戶，提升線上繳納市府稅費的使用率，因此，北富銀的目標是讓沒有信用卡、電子支付帳戶的民眾也能以銀行帳戶繳費，讓智慧支付平台的金融服務更完整。

根據麥肯錫調查，國人平均長期持有銀行帳戶數多達4.4個，而據金融研訓院統計，民眾使用金融帳戶的比例則高達92.9％。「台北通銀行帳戶支付」服務即是基於國人持有銀行帳戶的高普及率，由北富銀結合台灣票據交換所電子化授權網銀雙因機制，提供用戶共14家銀行帳戶選擇，只要通過開戶行的身分認證程序綁定本人帳戶，完成授權後即可繳交路邊停車費、水費、學雜費等台北市政府費用項目，消費者無需另外開立金融帳戶或註冊電子錢包，亦不用在每次繳費時登入網路銀行，提升繳費體驗及支付安全。

北富銀資深副總周郭傑表示，多數人都有忘記繳費或花費時間臨櫃排隊繳費的經驗，北富銀規劃便利的行動支付與繳費服務，讓個人帳務一目瞭然，避免疏漏。未來北富銀將以用戶需求為核心，持續深耕數位金融服務，串聯數位生活場景，協助各類機關與公營事業提供更順暢的行動繳費，秉持「支行合一」的理念，讓金融服務無縫融入民眾生活，實現「金融即生活，生活即金融」的美好願景。