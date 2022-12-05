大陸多地鬆綁防疫限制帶動股匯大漲，港股恒指5日開高2.93％，隨後漲幅擴大。截至收盤，恒生指數漲4.51％，報19,518.29點；國企指數漲5.3％，報6,706.29點。紅籌指數漲2.31％，報3,621.51點。

恒生科技指數漲9.27％，嗶哩嗶哩漲28.84％，小米漲13.64％，京東漲11.23％，騰訊漲6.08％。

概念股表現方面，互聯網醫療股上漲，平安好醫生漲37.91％，阿里健康漲19.86％，京東健康漲15.03％。

大陸險企股上漲，中國平安漲13.14％，眾安線上10.82％，中國太平漲7.52％。

消費股上漲，京東物流漲11.05％，海底撈漲7.65％，呷哺呷哺漲7.47％。

大陸物業管理股上漲，時代鄰里漲36.25％，寶龍商業漲25.35％，旭輝永升服務漲25.17％。此外大陸房地產股也大漲，包括寶龍地產漲28.1％，旭輝控股張23.85％，時代中國漲21.88％。

汽車股上漲，小鵬汽車漲26.41％，蔚來漲14.9％，零跑汽車漲14.11％。消息面上，零跑汽車調入港股通股票名單，自12月5日起生效。