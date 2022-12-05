原油期貨價格上周從近期低位走升，布蘭特與西德州原油期周漲2.22％與4.85％。街口投信表示，OPEC+決議原油產量不變，然七大工業國（G7）同意歐盟對俄羅斯原油價格上限的提議，因此，可能引發俄原油產量不確定性，加上中國防疫政策放鬆，原油供需兩面迎來價格續揚的契機。

不過，布蘭特與西德州原油期今天雙雙從反彈高點小幅滑落，在台股交易第二檔正向原油ETF股價也同步下跌，期街口布蘭特正2及期元大S&P石油，今天各收下跌1.76％及下跌0.63％；而元大S&P原油反1則上漲0.59％。

街口投信指出，供給面部分，G7同意對俄原油設定最終價格上限水準在每桶60美元，在不超過此價格上限前提，俄原油才可獲得包含運輸與保險等關鍵性服務。然俄國已表達即使進行減產也不會接受限價的意見，因此未來俄油減產或將支撐油價表現。

需求方面，中國防疫政策出現更多鬆動，包含北京、上海、廣州等一線大城市與鄭州、武漢、昆明與哈爾濱等地，周末皆宣布放鬆防疫限制，不再查驗核酸檢測陰性證明，中國出行活動將有明顯助益，對原油需求以利多視之。

街口投信表示，市場對OPEC+減產的預期消退，俄油價格上限制裁生效後，可關注俄國的反制行動；同時，觀察中國疫情是否在控制下，能否持續鬆綁境內外的限制，此皆將對油價後市造成主要影響。