鹽埔鄉蛋雞場確診禽流感，撲殺8599隻蛋雞。(屏縣府提供)

屏東縣動物防疫所於12月1日接獲鹽埔鄉1處蛋雞場，主動通報飼養雞隻有異常死亡，即依標準作業程序啟動防疫機制，前往將該場雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採樣檢體送行政院農委會家畜衛生試驗所檢驗，於4日經試驗所確認感染H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感。

動物防疫所第一時間已赴該場執行撲殺作業，現場撲殺8599隻蛋雞，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險；另同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

屏東縣養禽場飼養密集，並以屏北地區為高風險飼養區域，屏東縣動物防疫所表示，將嚴密監控禽流感疫情發展，加強養禽場訪視及周邊消毒工作，減少環境中病毒活動，以防疫情傳播。

同時呼籲縣內蛋雞業者，需改變場內老中青雞隻都有的飼養型態，以免禽流感病毒一直都存在禽舍中。

也請養禽業者提高警覺，自主觀察場內禽隻健康情形，查有異常死亡及攝食量、飲水量或產蛋量下降等，即時通報可疑疫情，並落實人員車輛門禁管制，與場區清潔消毒等各項生物安全措施，以降低禽流感發生機率。