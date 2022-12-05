國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇日前將蔡英文總統稱呼為「台灣領導人」惹議，民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農指出，王鴻薇必須為過去的言行向社會交代。

王鴻薇2日在中國中央電視台節目批評台灣對美政策，並在談論台美關係時，將蔡英文稱為「台灣領導人」。吳怡農5日上午表示，這是大是大非的問題，凡走過必留下痕跡，王鴻薇必須為過去言行向社會交代，選民看得很清楚。

王鴻薇下午出席信義區行政中心及衛福大樓開幕啟用典禮時回應，蔡英文的確是台灣的領導人，很多國際媒體也如此稱呼。她想請吳怡農回應，吳在臉書提到黃承國是民進黨領導人之一，試問蔡英文不是台灣領導人，難道黃承國才是？

媒體追問，不少民進黨民代上過央視卻未被提起？王鴻薇認為，今年九合一大選結果已經證實「抗中保台」無用，民進黨卻持續將抗中保台當作選票提款機，顯然是「沒招了」。若民進黨不反省、改革，相信選民不會理會抗中保台這張牌。