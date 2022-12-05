藝人亮哲外型陽光帥氣，早年從行腳節目發跡，後從主持人轉向戲劇領域，接連參演多部八點檔和本土電視劇，他2011年與劇場導演妻子結婚，共同育有兩個女兒，家庭生活相當幸福，近日熱愛運動的他離開家庭去參加三鐵比賽，傳照片和妻子報平安卻被發現身邊似乎躺了一個女生，讓他無奈直呼：「差點婚變！」

亮哲今（5）日在臉書透露去大鵬灣參加三鐵比賽，和隊友一起借住朋友家，「隔天早上還是想說很乖的拍張照報備一下行程，沒想到換來一段驚悚的對話，還差點婚變⋯⋯」仔細一看大床上躺著兩個人，雖然中間隔很開，但對方不僅有長髮，還穿著粉紅色的褲子，且身材似乎不錯，照片傳出去後亮哲老婆立刻逼問：「欸欸欸，為什麼旁邊躺個女的，你好好說明一下」。

被老婆誤會的亮哲幾乎秒回，連忙解釋：「那是jojo……」，他趕緊補上男性友人的正面照，證明是和滿臉鬍鬚的男性友人同床，亮哲幽默表示：「至於我的小三是誰，看到照片後，太座就閉嘴了」，笑稱「大鵬灣差點變悲戀湖」。

不少網友笑翻：「那麼美的背影難怪太座誤會」、「沒仔細看，又穿粉色系，還真的以為是」、「怪他姿勢太撩人了，又細腰」、「以後先檢查照片再發，直接告知隔壁睡覺像女人的大哥是誰」，亮哲也回應「他練得太好了」。