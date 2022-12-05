「111學年度全國高級中等學校學生技藝競賽」落幕，明道中學技術高中部學生在競賽中共摘下5座金手獎及6名優勝佳績，日前返校時獲得校內師生熱烈歡迎，獲獎選手們除了分享榮耀與喜悅外，也藉此鼓勵學弟妹勇敢踏出舒適圈，挑戰自我。

明道中學指出，全國高級中等學校學生技藝競賽是教育部主辦全國最大型的技術高中技藝競賽，鼓勵學生在學業與技能均衡發展，從知識到實作進而培養帶得走的能力；此次參賽學生分別在「網頁設計」、「商業廣告」、「室內空間設計」、「電腦繪圖」、「應用設計」、「職場英語」、「會計資訊」、「文書處理」、「數位電子」、「電腦軟體設計」和「餐飲服務」職類，共摘下5座金手獎6名優勝的佳績。

明道中學技術高中部主任陳士虹表示，明道中學每年會在校內公開徵選，接著進行一連串的培訓、集訓及模擬賽，並集合選手進行為期1個月的訓練，期間師長、學長姐會安排經驗分享與實務指導，為選手建立踏實的基礎；無論有無獲獎，成為選手代表明道中學出賽就是肯定，給予每1位選手及指導老師最大的肯定及支持。

明道中學學生張育綸表示，這是1場快狠準的競賽，他每天摸索、努力練習，完成比賽並獲獎的成就感，讓他覺得之前的辛苦都值得了；學生賴士恆繼「全國技能競賽」餐飲服務榮獲第1名佳績後，馬不停蹄繼續挑戰技藝競賽，他說，這2種競賽差異很大，同時準備2種競賽曾讓他壓力很大、想放棄，感謝老師的鼓勵，不讓他後悔，為高中時期最後1場比賽奮鬥。

明道中學校長汪大久則期勉學生，持續精進才是真正的明道精神，希望學弟妹看到學長姐努力背後的價值，在高中階段把握學校提供的各種優勢環境，成為1個目標明確、力求精進的自主學習者。