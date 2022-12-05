高雄今日凌晨前鎮區傳出球棒隊砸車並擄人案，警方根據路口監視器研判，有7車人馬涉案，於凌晨2時許於苓雅區查獲1車及主嫌37歲顏姓、22歲賴姓男子2人，並救出被害人31歲陳姓男子。經過警方追查之下，於台南市將涉案4車5人逮捕到案，共計5車7人，全案依妨害秩序及傷害罪，移送法辦。警方正持續追查其他共犯到案。

今日凌晨0時58分，陳男開車載著女友23歲的蔡姓女子，行經前鎮區翠亨北路與翠和街口時，疑似陳男先前曾鑽車縫，令顏男、賴男等人不滿，2人便偕同7輛車，堵住陳男去路將車攔下，下車持球棒對著陳男的車輛猛砸。

砸車期間，陳男還被顏男等人帶走，警方獲報到場時，僅留下蔡女以及遭砸爛的車，警方根據路口監視器，以車追人，於凌晨2時於苓雅區四維三路、仁義街口，逮捕主嫌顏男、賴男2人，並救出被害的陳男，陳男手部流血受傷，被送往醫院包紮無大礙。

警方以車追人，發現其餘涉案車輛北上開往台南，再擴大監視器追查，於早上7時許、早上8時許、下午1時10分許、下午1時30分許，在台南市查獲24歲邱姓、24歲方姓、22歲吳姓、20歲陳姓、22歲陳姓男子等4車5人到案，目前已查緝到案計5車7人。

據了解，他們向警方辯稱，開車從台南到高雄要吃宵夜，路途中顏男等人與陳男發生行車糾紛，才會助陣砸車，另外有些還否認犯案，辯稱是「以為要來這邊吃消夜」，警方均不採信，全案依妨害秩序及傷害罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官向聲請羈押及裁定強制處分。

警方指出，將持續全力追查，將涉案2車以及涉案共犯查緝到案。