今（5）日有消息傳出，副總統賴清德昨日已當面對蔡英文表達參選黨主席之意，還同時會以總統候選人的身分備戰2024。另外，也傳出前副總統陳建仁會組閣。前立委郭正亮直言，這是強碰的局，賴清德是被逼的，否則就被拋在後面。

前立委郭正亮今（5）日在中天政論節目《大新聞大爆掛》認為，如果賴清德選黨主席，一定會選上，黨內檢討改革就是下一任黨主席的事。而若是陳建仁組閣，過年前會公布。

郭正亮比喻，現在處於懸浮狀態，大家都像水母漂，因此蘇貞昌只提出十倍券的政見，不過目前都無法討論。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮直言，賴清德是被逼出來的。因為這時最好讓沒有要選總統的人，例如鄭文燦或蘇嘉全當黨主席或組閣，可以緩和黨內衝突，大家不會立刻強碰。

郭正亮強調，如果讓陳建仁組閣，是否會以閣揆身分直接宣布參選總統？所以賴清德會做防衛動作，宣布參選黨主席，否則就死定了。這所有人都看得懂，權力的邏輯就是這樣，否則就被拋在後面，這是強碰的局。

至於誰要選總統？郭正亮建議，想選就去走基層，再看民調，慢慢累積民望。

賴清德辦公室回應，最近確實有很多人勸進，但賴還沒有做任何決定，昨日的高層檢討會議也完全沒有提到此事。賴辦強調，賴清德認為現階段仍以多面向、多聽大家的聲音為主，多聽民意檢討改進才是重點，不會做其他的討論。

陳建仁今日下午出席國家衛生研究院第7任院長司徒惠康院士就職典禮，被問入閣一事，陳建仁笑而不談，快步進入會場。