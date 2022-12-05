長期低利時代過去，且通膨受控的平衡狀態已被打破，通膨與升息仍將是全球金融市場2023年必須面對的重大議題。安盛投資管理投資組合經理劉茜（Qian Liu）5日指出，美國明年利率可能升到5至5.5％，經濟下行的風險仍大，因為現在已出現了「殖利率倒掛」的景氣衰退警訊，但卻還沒開始衰退，但衰退是必然的，所以預期股市的進場最佳時機尚未到，「明年第一至二季間會有較好的買點」。

劉茜指出，根據1970年代全球兩次石油危機所引起的通膨危機經驗，在通膨風險升高的現況下，美國聯準會今年多次升息因應，2022年累計已升息12碼，由於過度激烈的利率調升將引發嚴重的經濟衰退，市場普遍認為經過一連串的升息政策之後，聯準會將轉為較為緩和的升息步調，但美國目前的勞動市場失衡持續推動高工資增長，成為整體通膨強勁的最終擔憂，從數據上來看，美國的通膨率已經來到40年來的高點，因此，預估聯準會將繼續收緊政策，減慢總需求，並維持通膨預期穩定，預估「更長時間、更高利率」來應對是可期的。

劉茜指出，目前對股票資產持負面態度，主要是消費品庫存仍大，這也是為什麼今年黑色星期五打折幅度大，因為怕明年需求會更低、庫存更多。全球股票評價雖已大幅調整，但明年經濟低迷所導致的獲利調整將有可能再讓股市波動。再者由於實質利率急升，企業股票估值仍不算便宜。

劉茜認為，2023年市場對企業的獲利共識仍然過分樂觀，受國內生產總值減慢影響，2023年的獲利成長應會放緩。原物料成本、勞動成本及財務成本不會輕易降低，利潤率壓力應會繼續使市場承壓。而企業獲利會隨著經濟活動放緩而惡化，而持續的通膨迫使央行進一步放緩經濟成長。在經濟衰退風險增加下，目前對投資組合的股票維持減碼部位，近期通過看空的避險策略獲利，降低減碼配置，目前安盛環球最佳收益基金的淨股票部位降至35.1％。

至於債券，劉茜表示，對「長期主權債券」持正面態度，市場關注衰退風險，而央行升息周期已完全反映，央行的鷹派態度明確使經濟放緩，主權債券的評價變得更具吸引力。

另外，看好「短期非投資等級債」，基於收益率和利差的水準，從收入角度看，一些短期非投資等級債券日益具吸引力。對「投資級信用資產」持中立態度，在最近的價差擴大後評價有所改善，但吸引力不足以保證增持。對「高收益資產」持中立態度，目前的價格水準將在中期帶來正報酬，但違約預期將隨著經濟活動減緩而攀升。至於「新興債」劉茜指出，一般在美元強勢時就不利新興市場，因此現階段持債降到0％。