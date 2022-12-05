台中富商招待南投警官飲宴案，傳出有台中市政府警察局某中階警官也受邀其中，據了解，該名警官先到小餐廳用完晚餐後，應劉姓商人邀請到台中某豪宅的家，純粹對方好意邀約，他是禮貌去其家裡參觀，卻惹風波。台中市政府警察局指出，將調查還原真相，若有違法，絕不包庇。

據了解，台中富商招待南投警官飲宴案風波，外傳有台中及南投縣多名層級二線三星以上的警官受邀，至該富商的私人「招待所」飲宴，其中南投1名偵查隊小隊長，疑涉酒後性騷女同事引發軒然大波，讓當天前往的「招待所」的警官們遭波及。

台中市政府警察局表示，中部地區10月間有警界人士前往台中市一處私人招待所飲宴，市警局督察室日前接獲情資反映，已主動積極查處中，將秉持不掩飾，不庇縱、不徇私原則，依法嚴查嚴辦，展現整飭風紀決心，維護警察整體優良形象。

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