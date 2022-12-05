天氣轉冷，不少人冬天會吃羊肉爐、薑母鴨進補，就有網友分享大啖羊肉爐的心得，也想知道哪家是台灣最好吃的羊肉爐，貼文引起眾人熱議，也釣出不少老饕點名彰化2地的羊肉爐略勝一籌。

一名網友在PTT八卦板發文表示，台灣有好多家羊肉爐，自己偏好紅燒湯頭，也吃過北中南幾家羊肉爐，覺得各有優缺點，也好奇鄉民口袋名單中「全台最頂的羊肉爐是哪家？」

貼文吸引網友留言，「岡山那幾家屌打台北吧，溪湖沒吃過」、「唯一推中壢江家」、「嘉義日日興羊肉爐，老崇先人淚推」、「長安東阿財」、「車庫羊肉爐，沒有之一」、「以前還蠻愛吃正老林的」。

不過留言當中，許多人紛紛點名彰化溪州、溪湖的羊肉爐值得一吃，「溪州絕對屌打」、「溪州是土羊肉」、「溪州比溪湖好吃」、「溪州>溪湖>>>岡山>所有台中以北的」、「溪湖阿秀一直想去吃但沒機會」、「溪湖的阿明羊肉爐有沒有最頂不知道，但算是好吃的」、「應該是溪湖，我阿公阿嬤住岡山，但會去溪湖吃」。