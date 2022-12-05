台南上月10日發生的學甲88槍槍擊案，警方至今仍未破案，不過卻傳出台南市警察局學甲分局長蔡宗昌先被拔官，將調任保安大隊長，而新任學甲分局長則由原南市警局保安大隊長劉全福接任，這項人事命令於本周三生效。

蔡宗昌曾任內政部警政署祕書室科長、連江縣警察局副局長、台東縣警察局副局、內政部警政署教育組科長。今年1月自警政署「空降」下來擔任學甲分局長，但是任內爭議多，基層私下抱怨是「外行領導內行」，學甲槍擊案發生後，警方召開多次專案會議，蔡宗昌都未受邀，基層就暗酸「分局長被放生」。

蔡宗昌說，他擔任學甲分局長一職有將近1年時間，他跟團隊堅守崗位、沒有懈怠，全力執行各項工作，包含選舉治安工作、轄區重大刑案，感謝所有同仁的付出，請多予警察支持與鼓勵。不管長官給的哪個職務，「他欣然接受」，並會全力以赴，終身以警察能夠維護社會公平為榮。

近來許多民代對學甲槍擊案要求警方盡速破案，時機敏感，警方突然宣布撤換分局長，不免讓外界懷疑是不是為杜絕悠悠之口，所做出的人事調動？

對此，台南市警察局表示，本次異動是基於蔡分局長內部管理未盡允當、處事未能傾聽同仁聲音，考量其外勤歷練經驗較為欠缺，經綜合考量及因應治安需要所做的調整。

台南市警察局說，學甲槍擊案後，市警局即獲得警政署署長調度刑事警察局支援成立專案小組，並報請台南地方檢察署檢察官指揮偵辦，經專案小組比對分析各項資料，目前已經掌握多名共犯涉案事證，必鍥而不捨，全力查緝，不會因分局長異動，而影響進度。