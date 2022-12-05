新北板橋市民廣場舉辦的耶誕市集昨日落幕，經發局統計，活動3天來吸引超過30萬人次到訪，累計業績達730萬元，成功推廣轄內的觀光工廠、商圈知名商品和新北嚴選伴手禮，未來將持續舉辦相關展售活動，帶領業者一起力拼疫後新商機。

經發局表示，活動期間推出的聖誕老人見面會、雪球泡泡屋，吸引許多親子到場參加，現場一元競標也吸引許多民眾到場，今年耶誕市集在民眾歡樂聲、業者叫賣聲畫下完美句點，明年耶誕市集也會在年底跟大家再度相見。

經發局長何怡明說，2022新北耶誕市集有別以往，特別精選新北嚴選、觀光工廠、商圈伴手禮等知名店家，總共有94攤業者參與展售，雖然市集已經落幕，新北振興購有禮仍在持續中，在12月底前消費滿300的發票，都可以上網登錄參加第二波的新北購有禮的抽獎。更多活動資訊可以前往經發局官網或「來趣新北金發局」臉書（https://www.facebook.com/economic.gov/）查詢。