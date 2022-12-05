疾病管制署今天公布，國內驗出一名7歲女童感染新型豬流感H1N2v病毒。疾管署副署長莊人祥表示，該名女童住中部，家中從事禽畜養殖業，9月24日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，9月26日就醫驗出A型流感陽性，經疾管署實驗室進一步檢驗為H1N2v流感病毒，為我國有史以來第2例，全球目前僅45例。

疾病管制署今(2022)年10月接獲醫院通報，一名住中部的7歲女童流感輕症病患的呼吸道檢體分離出無法次分型之A型流感病毒，進一步檢驗並進行基因定序為H1N2v流感病毒。

該名女童於今年9月24日出現發燒、肌肉痠痛、食慾下降、咳嗽及流鼻水等症狀，9月26日因高燒就醫，COVID-19快篩陰性、流感快篩A型陽性，經醫師評估無需住院，開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。莊人祥指出，根據目前了解，克流感和瑞樂沙等抗病毒藥物對H1N2v病毒株敏感，可有效治療。

莊人祥表示，該女童共有6名同住家人，其中2人有類流感症狀，經檢驗均未發現H1N2v流感病毒感染；農委會也到豬場採檢，但並未驗出該株病毒；目前看來沒有病毒傳播的情形，但仍高度懷疑和養豬場有關，應屬於散發個案。

莊人祥說明，目前全球僅驗出約45例H1N2v流感病毒，大部分都是小孩子，且曾接觸禽畜類動物。該案為我國第2例，疾管署將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。

疾管署表示，我國首例H1N2v新型A型流感案例於去(2021)年4月檢出，為一名住中部之5歲女童，家中亦從事禽畜養殖業，經調查兩家養殖場位置、飼料及豬隻來源、飼養家畜所送屠宰場、運送車輛行走路線及病毒基因等皆不相同，研判兩案無關聯性。

H1N2v為存在於豬隻之低病原性流感病毒，偶有人類感染報告案例，且多為輕症 。全球自2011年迄今累計至少45例H1N2v流感確診病例，以美洲地區41例為多，病例多具豬隻接觸史或暴露於受汙染環境，尚無透過食用肉品感染案例。本次由病患所分離之病毒基因序列，與本土過去於豬隻分離之H1N2病毒株較為接近，但不相同。

疾管署提醒，防範新型A型流感，民眾應遵守「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。