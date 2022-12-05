九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭民進黨主席，桃園市長鄭文燦接任的呼聲原本不小，但近日鄭論文抄襲案卻被台大核定撤銷碩士學位，聲勢大受衝擊。1日有媒體報導副總統賴清德將表態參選黨主席，賴辦當時發聲明澄清絕無此事。今(5日)又傳賴昨在官邸當面向蔡英文表態要選黨主席，賴辦也回應說「沒有相關討論」。名嘴黃揚明對此認為「否定強度變弱」，賴清德確實有很大的機會參選，答案這幾天很快就會揭曉。

「賴清德選黨主席？」黃揚明今(5日)在臉書發文指出，12月1日晚間，有媒體獨家報導賴清德將參選黨主席，最晚下週三表態。賴辦在報導上線後不久發出聲明。

1日賴辦的澄清聲明如下：針對媒體報導「賴清德將參加民進黨主席選舉，最晚下週三正式表態」，賴清德辦公室嚴正澄清絕無此事。現在民進黨上下都在深切反省中，多管道、多面向的傾聽社會各界聲音，惟有檢討改進各方意見，才能符合人民期待。關於黨主席人選目前沒有其他討論。

黃揚明又指出，今天(5日)下午1點多，又有媒體報導賴清德昨(4日)在官邸當面向蔡英文表態要選黨主席，賴辦也回應了。

1日賴辦的回應如下：現階段沒有相關討論，只有多管道、多面向的傾聽各界聲音，檢討、改進才是重點。

「我個人的感覺是否定強度變弱。」黃揚明表示，在鄭文燦的學位撤銷後，他(賴)確實有很大的機會參選黨主席。反正這幾天就會揭曉，我們繼續看，很快答案就會揭曉。