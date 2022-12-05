國科會今日舉行第二次委員會議，提報「台灣AI行動計畫推動成果」，並通過「科學技術白皮書（2023年到2025年）」及「淨零科技方案」，後續將依程序函報行政院後公布。

國科會表示，依據「科學技術基本法」政府應每二年提出科學技術發展的遠景、策略及現況說明，近年面對疫情、俄烏戰爭、貿易戰及科技戰等局勢變化，國科會自2022年初即開始進行本期科學技術白皮書之相關籌備作業，從社會、科研、環境、經濟、政治與戰略等面向，以跨部會協作、跨域專家共議、跨智庫協力的途徑，由29個部會機關、730人次核心專家學者共同會商研擬，以「前瞻創新、民主包容、韌性永續」作為2035的科技發展遠景並研提因應策略。

國科會主委吳政忠表示，本期科學技術白皮書為回應人民生活與社會需求，並考量尖端戰略科技及國家全方位發展，訂立「推動性別平權、普惠及適當科技」、「深耕基礎科學、布局以社會需求為導向的技術研發」、「尖端戰略科技及自主國防產業」等10大總體目標，研提多項策略，包括打造性別友善環境、鼓勵女性投入科研、推動文化平權、深化科技與社會之跨領域研究、發展軍民通用科技，提升認知作戰及自主國防科技能力、以及建立安全可信賴的資料治理等。未來國科會將整合資源，攜手各部會落實相關政策，共同邁向2035科技發展遠景。

在2050淨零碳排上，國科會與中央研究院攜手各部會完成規劃淨零科技方案，以「永續及前瞻能源」、「低（減）碳」、「負碳」、「循環」與「人文社會科學」等五大淨零科技領域，以科技與人文社會科學的方式，協助國家達成2050淨零碳排目標。

吳政忠指出，淨零科技方案已透過民間交流會議與跨部會溝通方式，凝聚各界對於淨零科技發展之共識，進而提出發展重點、策略與預期效益等說明，並以跨部會協作、公私協力、國際合作等方式進行全面性、系統性的淨零轉型推動。後續將因應未來淨零科技發展狀況，持續滾動式調整方案內容，以合乎整體社會發展需求，帶動產業升級，打造台灣成為淨零科技典範國家。

另外，AI為國家重要戰略性科技，政府與民間已透過台灣AI行動計畫，累積許多AI能量與成果。以公私協力培訓超過3萬3,000名AI應用人才，透過大學與研究機構養成超過4,500名AI高階人才。AI新創亦在公私資源挹注下蓬勃發展，商業模式日趨成熟，根據「2022台灣企業AI趨勢報告」，48.7％企業已經部署AI；此外，AI導入包括製造、醫療、交通、零售、農漁、防疫等領域，帶動多元創新服務，回應民眾對智慧生活的期待。

吳政忠希望，國科會持續將AI列為重點政策項目，在台灣AI行動計畫的基礎上與相關部會共同推動。下階段台灣AI發展方向，除了持續培育人才、深耕技術與發展產業，也與國際潮流對齊，重視AI倫理法制，推動與國際介接的規範與標準，建構落實可信任AI的發展環境。並且，要把AI應用於解決台灣面臨的勞動力短缺、高齡化社會及淨零碳排等重大挑戰，讓全民皆能受益於AI，並將積極鏈結國際、參與國際相關組織及與AI領先國家建立合作關係，促進我國AI國力更上層樓。