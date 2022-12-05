當兵時如何維持和另一半的情感相當重要，過去有不少人因為遭遇「兵變」痛心不已。不過隨著疫期減少，有網友好奇，「為啥才當兵四個月，一堆女友要加女友群？」貼文一出引發熱議，許多曾經加過女友群的女生透露，就是因為大家可以互相安慰、分享軍中使用手機的福利時間，所以才相當重要。

我國目前兵役制度規定，凡是適齡的役男得完成4個月常備兵役軍事訓練，相較過去的2年、1年役期，已是縮短相當長的時間。原PO在Dcard發文表示，當兵不像監獄坐牢，都不能放假維繫感情，既然如此，為什麼如今還有很多女生加入女友群，讓他相當不解。

對此，許多人紛紛回應，「女友群到底是哪個奇葩先想出來的」、「2年兵和1年兵沒有也不用女友群，才4個月而已，每個禮拜又不是不給放假，被問就在那邊孤單寂寞覺得冷，當個女朋友搞得好像自己是小孩子一樣」、「X的加就算了，還在上面約打傳說」、「還會自稱軍眷才好笑吧」。

不過也有不少人認為，「和坐牢沒兩樣」、「坐牢比較沒有自由一點，但感覺也沒差多少」、「最厭煩通報制度，想搞事的根本不會因要通報就不搞，只看出愚蠢＋不信任部下，可憐，難怪永遠招不滿，只能逼正常人當兵」。

另外也有女生出面說明，「裡面很和諧，大家都會提供資訊，例如幾連幾班目前有開福利時間，女友們可以注意一下手機不要漏接電話～我老公那時候也很慶幸有女友群，不然他從3樓排到1樓去，好不容易可以打電話了結果我沒接，他會很嘔欸！」、「我也覺得那時候的女友群真的是很療癒的地方，大家都會在上面訴說思念男友的心情，還可以打發時間，我也每天都很期待在群組上面看大家分享訊息～」。