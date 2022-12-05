代銷龍頭海悅（2348）5日公布11月營收4.96億、月增8.4％，累計前11月營收43.96億元、年減14.6％，海悅指出，因去年同期認列營建收入5.78億元，使今年營收衰退，單就代銷收入來看，隨全台代銷業務穩健增長，11月與累計前11月代銷收入與去年同期表現接近。

海悅表示，加深與建商策略聯盟的合作關係，明年第一季，台中總銷92億「達麗創世紀」開發投資案啟動交屋，海悅持有30％，加上子公司自建開發策略，今年底前將公開預售台南新化區「世界南科」自建案，轉投資收益加上帶動，亦持續帶動代銷本業業績來源。

明年起海悅投資收益將逐步開花結果，每年將有1～2個投資收益建案挹注代銷與營建收入，包含2023年「達麗創世紀」；2024年「擎天森林」、「新莊海悅花園」；2025年「海研A3光點」、「南悅豐映」、「達麗冶翠」與「世界南科」；2026年「敦仰」、新北市鳳鳴段、大安段、新興段、台中市惠來厝段、鎮福段等，加上台北市舊市議會開發案預計於2026年啟動，不動產轉投資收益開發案陸續進入收割期。

中南部代銷業績將是海悅今年營收成長引擎之一，且中南部代銷售個案持續增長，總計全台後續進場包銷案達35個，合計總銷金額逾2,500億元，加上尚可銷售案量總銷金額逾760億元，累計全台在手代銷量逾3,000億元，代銷業績來源無虞。

海悅今年前11月全台銷售建案共43個，平均銷售率約6～8成，目前尚可銷售案量總銷金額逾760億元，其中桃竹地區平均銷售率78％最佳。