受惠於11月工作天數回復正常，LED廠弘凱（5244）、富采（3714）上月營收同步彈升，其中弘凱11月營收重返8,000萬元，以8,448萬元創下近七個月新高紀錄，月增幅擴大至27.4％，但年減17.5％。

因應整體大環境不佳，弘凱的南通新廠將延後投產，公司也順應景氣拉高現金部位，截至今年第三季底為止，弘凱的帳上現金拉升至8.32億元，較去年同期大增50.95％，而隨著11月工作天數回復正常，車用光源需求不差之下，弘凱11月營收重新收復8,000萬元，擴大月增幅度。

根據弘凱公告，11月營收達8,448萬元，月增27.4％、年減17.5％，為連續第二個月繳營收月增成績單，累計弘凱今年前十一月營收達8.39億元，年減25.49％。

弘凱日前舉行掛牌以來首場法說會，特別看好車用領域，該公司統計，今年前三季度車用光源營收占比達28.72％，較去年同期大增9.36個百分點，為僅次於智能感測的第二大應用，公司看好2023年新客戶加入，預估車用明年可望大幅成長二至三成，營收占比將進一步拉高。

Mini LED廠富采5日也同步公告11月營收，同樣受惠於工作天數回復正常，富采11月營收緩步彈升至22.32億元，月增2.82％、年減32.7％，連續二個月小幅度月增，由於富采針對今年第四季的財測將季減雙位數，根據法人預估，富采本季受營收下滑影響，仍有單季赤字的壓力。