在東京羽田機場轉機或搭早班飛機而在機場時間充足的旅客，有了新的休憩好去處，直通羽田機場國際航班起降的第3航廈，複合式商業設施「HANEDA AIRPORT GARDEN」預計於明年1月全面營業，設施中最具話題性的就是將成為日本大規模的機場飯店，飯店更設置展望天然溫泉，讓旅客邊泡溫泉、邊欣賞飛機起降，如果天氣好，還可以遠眺富士山，享受迷人美景。

進駐兩種等級時尚飯店 朝多元需求 住宿機能強大

這家連結羽田機場的新複合式商業設施「HANEDA AIRPORT GARDEN」，進駐2間機場飯店、露天溫泉，以及融合各地名產、餐廳、雜貨等60多家店舖商店街，還有通往東京及其他觀光景點的巴士轉運站，整個設施貼心地帶給旅客食衣住行上的高度便利性。

連結羽田機場的新複合式設施「HANEDA AIRPORT GARDEN」，興建全日本最大規模機場飯店。（Sumitomo Fudosan Retail Management Co.Ltd.提供）

其中進駐「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」、「VILLA FONTAINE GRAND 羽田機場」兩種不同等級的飯店設施，預計在今年12月21日開業。總客房數約1717間，據今年9月時株式會社JTB綜合研究所的調查，這也將成為日本最大的機場飯店。

備有6種房型、共160間客房的「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」，全房型均可欣賞多摩川的河景景觀，寬敞的房間配上開放感十足的景色，提供高雅舒適的住宿環境，以日本傳統之美鋪陳出俐落的低調奢華，使旅客沉浸於非日常的靜謐雅致空間。

榮獲嬰兒住宿設施認証 爸媽安排親子遊最佳選擇

「VILLA FONTAINE GRAND 羽田機場」提供和洋室、女性專用房、方便輪椅使用者入住的通用房（無障礙客房）等12種房型共1557間客房，其住宿機能強大，無論是家族旅遊或團體旅遊皆適合入住。此外，此飯店還榮獲MIKI HOUSE育兒綜研的「歡迎嬰幼兒住宿設施（Welcome Baby Accommodation）」認證，十分推薦給將進行親子旅遊的旅客（目前東京地區僅4間飯店獲得此認證）。

「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」FONTAINE套房，可從寬闊的窗戶遠眺機場或多摩川。（Sumitomo Fudosan Villa Fontaine Co. Ltd.提供）

飯店內的餐飲機能也十分完善，「Il Risstorante Tokyo」提供眺望多摩川的景觀座位，可在此品嘗來自豐洲等市場漁貨的鮮魚套餐等。以河景與對岸夜景為特色的「BAR&LOUNGE THE THRONE」則提供旅客品飲美酒的舒適空間（※使用上述餐廳，請勿穿著輕便服裝）。

機場飯店露天溫泉 泡著湯遠望富士山

「泉天空之湯 羽田機場」為機場飯店的露天溫泉，有飽覽東京都心的室內湯池，包括天然溫泉、碳酸泉、按摩池等設備的浴池供旅客喜好做選擇，另外賣點十足的露天溫泉則使用「美人湯」，在這兒可享受飛機燈光點綴的浪漫景緻外，在男湯「銀翼之湯」有機會可以一睹飛機起降的英姿，若於女湯「富士見之湯」，天氣好的話，有機會遠眺富士山。

和食餐廳「泉天空」提供旅客泡湯之後的用餐服務，還有美景相伴。（Sumitomo Fudosan Villa Fontaine Co. Ltd.提供）

這家24小時營業的溫泉設施「泉天空之湯 羽田機場」，預計於今年12月21日開幕，上述飯店住客與一般旅客皆可使用。由於與機場直通，海外的旅客也能輕鬆體驗日本特有的溫泉文化，在此除了可以體驗溫泉、三溫暖、岩盤浴的溫浴設施之外，還可同時享受肌膚保養或美食等服務，其中和食餐廳「泉天空」提供定食或下酒菜等，部分菜色還使用了羽田特產的蛤蜊，泡湯客可邊觀賞絕美景色，邊品嚐當地特色佳餚。

日本名產、美食專區 連外巴士轉運站 食衣住行一應俱全

大約60多間商店所構成的購物專區，將提供日本各地名產、旅遊周邊商品、服飾、雜物等商品。另外，飯店內的餐廳區以及美食街，也將進駐約20多間餐飲店家，提供各種美食供旅客解饞，預計於2023年1月開業，屆時旅客可走在融合日本風情的特色商店街內，選購伴手禮，或享用特色美食、甜點，好好把握搭機前後的美好購物時光。

而將入駐由羽田機場開往東京都心或日本各地的巴士轉運站，提供旅客電車以外的便捷交通服務（巴士路線範圍與開業時期未定），期待帶給旅客更順暢完善的東京之旅。