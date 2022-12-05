九合一大選開票時，三立新聞台一度對調、錯植國民黨屏東縣長候選人蘇清泉與民進黨候選人周春米票數，令蘇清泉質疑開票計票過程有問題，此次重新計票調查庭也成為律師爭點，承審法官當場脫口而出「這東西就頭痛了」。

此次選舉開票過程，三立新聞台一度將蘇清泉與周春米的票數對調，後來打上快報：「計票員操作失誤！屏東周春米及蘇清泉票數對調誤植，中選會調查中」。最後蘇清泉以1萬餘票落敗，蘇質疑選務單位在開票時有違法之處，不僅聲請重新驗票，更提出當選無效及選舉無效之訴。

對此中選會雖發出聲明表示，是媒體自行灌票所致，與中選會及各地選委會無涉，但蘇清泉律師說，快訊中的計票員他們質疑是中選會與屏東縣選委會人員，不管哪一環節出錯，都可能影響此次選舉。

擔任此次審判長的凃春生聞後說，這東西就頭痛了，他也是4年前才知道電視台會灌票，接續便就其他爭點進行討論。