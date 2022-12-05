有著「最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳，縱橫演藝圈40多年，出演不少經典影視作品，身材保持的非常好，今年在金曲紅毯上當眾脫衣，大方秀出火辣身材，是紅毯上的一大亮點，被不少人稱讚腰束奶澎。近日陳美鳳曬出過去秀場服裝，大膽的造型辣到網友噴鼻血。

今（5）日陳美鳳在facebook發文曬出過往舊照：「鳳鳳自己做的秀服，好久以前~」照片中陳美鳳看起來非常年輕，身型也相當纖細，她穿著豹紋的抹胸和短裙，別有一番野性美感，身上戴著許多首飾，造型華麗。演員方馨建議「今年發發發就這套吧」，千田愛紗直誇「辣辣辣」，黃小柔大讚「現在再看還是相當時尚流行啊」，胡小禎直呼「根本就是black pink會穿的耶」，陳美鳳笑稱「呵~瓜哥昨天叫我black cat」。

秋冬季節到來，重視保健的陳美鳳，無私分享健康小撇步，她建議外出務必攜帶薄外套外，補充水分也是必須，「譬如說我喝滴雞精，我就會先把鍋子熱後，將兩片薑放在鍋子上，記得不要放油，要乾乾煎的脆脆的，然後再將滴雞精放進，等溫熱時飲用。」

陳美鳳認為談戀愛過程是很美的，就算失戀也不要後悔，可以從中找到真理，多了解自己在關係要什麼，就有機會碰到適合的人，她也給出單身建言：「可能時間還沒到，莫慌莫急，努力工作，把自己先打理好！」她也對所有過份關心晚輩的家長喊話：「我們要當一個讓人家喜歡的長輩，不要碎碎唸，緣分真的沒到不能為了嫁而嫁。」