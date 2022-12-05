在新增事業廢棄物處理及收費調整加持，且國際鋅價仍維持在高檔，電弧爐集塵灰處理廠鋼聯（6581）5日公布自結今年前11月的稅前獲利11.12億元，年增70.27％。

鋼聯今年前三季稅後純益7.56億元，較去年同期成長145.42％，創同期歷史新高。每股稅後純益6.79元。

鋼聯主要營運業務是銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入。

累計今年1-11月，鋼聯的氧化鋅出貨量為50,454噸，比去年同期增加4.57％。

處理費調漲是鋼聯今年獲利大幅成長的主要原因之一，以收集、處理國內鋼鐵廠集塵灰業務的鋼聯，去年平均每噸處理費用在580元，由於國際焦炭價格漲幅高達一倍，反映成本劇烈變動，鋼聯從今年2月與各鋼廠合約陸續到期後，就順勢調漲集塵灰處理價格。

除此之外，今年前三季新增不銹鋼集塵灰與棄置場所集塵灰來源、電鍍業含鋅脫水污泥、其他含鋅灰／渣 資源廢棄物及產品、焚化廠低氯焚化飛灰、熱能資源廢棄物、SRF／RDF衍生燃料等三大類11項廢棄物事業處理業務，也對今年以來的營運貢獻增加不少。

在新增處理業務中的一項SRF衍生燃料產品，對減少燃料成本有極大助益，也讓鋼聯降低生產成本、提升毛利率有明顯作用。

鋼聯今年前三季的營業毛利率60.11％，比去年同期提升8.3個百分點。營益率47.43％，更比去年同期提升12.99個百分點。