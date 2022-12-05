藥華藥（6446）看好罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，P1101）市場，預計12月起美國藥價將微幅上調。該公司累計前11月營收超過26億元，年增383.4％。

藥華藥11月營收仍以美國銷售為主，美國地區銷售持續維持兩位數增長。歐洲雖未出貨，但台灣、韓國、香港均展現增長，自結單月營收3.16億元，月增14.9％、年增40.2％。

自2019年起，藥華的Ropeg已陸續取得歐盟、台灣、瑞士、以色列、韓國、美國等地用於真性紅血球增多症（PV）的治療，其中，美國藥證是在去年11月獲准，並可使用於全PV病患，根據法人的推估，該公司前11月營收中，有5成以上是來自於美國、27％來自歐洲，截至9月美國使用該藥物的病患人數約630人，今年底將爬升到800人左右，明年還將持續成長。

利多不斷的藥華藥，自11月11日入選MSCI（明晟）全球標準型指數成分股以來，至12月5日為止，累計外資買超近8千張、外資持股從9.27％增加至11.89％。

該公司近期活躍於國際資本舞台，獲大型外資機構法人關注，11月中受邀赴新加坡參加Morgan Stanley第21屆亞太高峰論壇「21st Annual Asia Pacific Summit」，為台灣生技業唯一一家受邀之企業；美國子公司亦於11月底在紐約市舉行Investor Day，並與華爾街投資人進行面對面會議。

明年1月9日，藥華藥亦將參加第41屆JP Morgan Healthcare Conference （摩根大通健康醫療大會），這是全球投資法人機構最為關注的國際生技論壇，預計將有數千家企業與會。藥華藥美洲地區總裁Meredith Manning 女士將於會中說明公司營運概況。

另外，藥華藥上周也以「台灣第一個創新生技新藥全方位營運模式-以百斯瑞明R為例，研發、製造、全球臨床及全球行銷」，榮獲第十九屆「國家新創獎」生技製藥與精準醫療類別之「企業新創獎」。