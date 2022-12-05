中國平安旗下的網路投融資平台－陸金所香港，5日無預警宣布將自2023年1月6日起關停零售業務，提醒客戶盡快進行資產轉移變現。今年以來陸金所飽受虧損陰霾影響，陸金所控股聯席CEO計葵生11月底才重申將盡快啟動香港上市計畫，不料突然宣布關停香港業務，引起市場震撼。

綜合陸媒報導，陸金所香港5日通知客戶，自明年1月6日起，陸金所香港無限期暫停註冊、開戶充值、產品認購、基金定投以及其他新產品或新服務的申請，僅提供資產轉移、資產變現、取現、換匯等服務。提醒客戶儘快做出選擇，確保資產得到平穩處置。

陸金所香港是中國平安旗下陸金所的全資子公司，旗下的「陸香港APP」於2020年8月8日上線，在該平台上開戶主要為香港和大陸客戶。

陸金所在美股上市，根據11月底公布的2022年未經審計第三季財務報告顯示，期內實現營收人民幣（下同）131.93億元，年減17.2％，較第二季下降13.7％；實現淨利潤13.55億元，年減67.1％，較第二季下降53.8％。前三季，公司共實現營收457.97億元，年減0.45％；實現淨利潤95.81億元，年減30.64％。

對於疲軟的業績表現，陸金所控股董事長兼首席執行官趙容奭表示，由於小微企業核心客戶群繼續受到宏觀環境影響，公司面臨不斷上升的信用減值損失和信用提升成本，給公司盈利能力帶來了壓力。

另一方面，陸金所控股聯席CEO計葵生在11月25日的財報電話會議中才表示，正就赴港上市一事繼續與監管單位保持密切聯繫，並隨時準備在獲得監管機構批准的情況下，儘快啟動在香港上市的計畫。