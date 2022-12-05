串連嘉義市殯葬園區周邊路網的重要一環「嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程」，5日由市長黃敏惠與廠商簽約，委託規畫設計監造，全長1547公尺、寬15公尺，總經費約3.6億元，預計2026年打通，形成環狀道路，交通更順暢。

嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程案，委由林同棪工程顧問股份有限公司規畫設計監造，黃敏惠市長與該公司董事長王宇睿今天下午在市府完成簽約。

黃敏惠表示，嘉義市火化場聯外道路市府歷經多年爭取，終於再向前跨一大步，嘉義市殯葬園區是雲嘉南地區唯一提供殯、殮、火、塔四合一服務的殯葬設施場所，服務雲嘉嘉南4縣市。

黃敏惠表示，市府為改善殯葬設施，2019年起陸續投入7億4076萬3000元經費，感謝市議會支持，也特別感謝王美惠、陳明文、蔡易餘、翁重鈞、洪孟楷等立委，協助爭取中央經費補助，讓「歸宿之道」得以啟動。

市府工務處表示，第三期工程全長1547公尺、寬15公尺，除拓寬既有道路1145公尺外，在盡量迴避墓葬區及減少環境衝擊原則下，新闢402公尺道路，以對接嘉義縣政府第一、二期工程道路，形成環狀路網，讓園區交通更加順暢，逝者最後一哩路走得平穩且有尊嚴。

市府工務處進一步說明，第三期工程總經費3億6057萬元，中央補助2億8485萬元約79％、市府自籌7572萬元約21％，工程設計結合環境設計美學、兼顧生態保育、水土保持及工程永續發展理念，預計2023年完成設計及工程發包，2024至2025年施工，2026年上半年完工。