晨暉（1271）因客戶進入庫存調節期，自結11月營收1,909萬元，年減逾5成，累計前11月合併營收3.36億元，年衰退4.71％，看好紅麴菌與乳酸菌的市場，該公司積極擴建的汐止廠，將於明年啟用，為營運添加動能。

晨暉表示，通膨上揚與全球經濟成長率下修等因素影響，加上客戶進入庫存調節期，導致出貨動能放緩，惟目前新廠正如既定時程規劃興建中，新產品也配合客戶需求預備出貨中，預估明年農曆年後整體出貨量即可望恢復成長態勢。

擁有獨家固態發酵技術的晨暉，目前正在進一步開發旗下NTU 568紅麴菌與NTU 101乳酸菌多樣性產品，預期明年汐止新廠落成後，研發能力及產能規模將可再進一步升級，將能更具有研發優勢開發不同劑型的保健品，並持續投入高附加價值產品開發，提升產品多樣性，拓展不同的消費客群。

晨暉表示，紅麴與益生菌菌株榮獲多國專利認證，具有相當的競爭力及未來市場潛力，目前穩定接獲訂單東南亞、歐洲原料訂單，也陸續收到海外大廠的合作邀約，未來將可望進一步深度合作拓展開發新產品，增添業績成長動能。