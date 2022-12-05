出演戲劇與綜藝節目的南韓喜劇男星柳炳宰，靠著深厚搞笑功力，社群吸引135萬人追蹤。近期世足賽正夯，柳炳宰同樣關注賽事，當他看見南韓足球選手黃喜燦在比賽中穿上的GPS技術高科技背心，立刻手刀購入同款，未料實穿後的模樣讓人忍不住噴笑，更引來韓國足球協會寫下「...」表示無言，大批網友也紛紛稱讚，「只有柳炳宰能超越自己。」

黃喜燦當時踢進關鍵超前分後，激動把上衣脫去，當時就掀起球迷熱議，一票人都傻眼說「怎麼穿胸罩上場？」事實上，這是運用GPS技術的高科技背心，透過選手各個動作做分析，以便戰術規劃。柳炳宰看見後購買相似款背心，並在昨（4日）秀出實穿照，有趣寫下「購買資訊：親膚型無鋼圈胸罩」，只見他大方展示身上團結的肉肚和胸肌，與黃喜燦肌壯身材成明顯反差，吸引超過18萬網友噴笑留言。

柳炳宰經紀人更搞笑寫說：「重要的是奶頭...不對，重要的是堅決不能輸的決心！」韓國足球協會寫下「...」表示無言，不少人稱讚柳炳宰搞笑功力，也有人酸「好傷眼，快穿好！」無論如何都成功帶來大量曝光。