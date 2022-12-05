台北市第3選區（中山、北松山）立委補選，國民黨候選人、台北市議員王鴻薇與民進黨候選人吳怡農捉對競爭。綠營近日開砲攻擊王鴻薇，指她日前上大陸央視節目時，將總統蔡英文稱呼為「台灣領導人」。對此，吳怡農直批這是大是大非的問題。民進黨台北市議員陳怡君則說，不論支持國民黨或民進黨的人，絕對不會把台灣總統講成領導人。但網紅「高雄林小姐」則舉監察院長陳菊講過的話打臉，直酸又是綠能你不能。

王鴻薇2日上大陸中央電視台節目進行訪談，她批評台灣對美政策，而在談論台美關係時，將蔡英文稱為「台灣領導人」。吳怡農今(5日)在捷運松江南京站向市民打招呼時受訪回應，這是大是大非的問題，凡走過必留下痕跡，王鴻薇必須為過去言行向社會交代，選民看得很清楚。

而民進黨台北市議員陳怡君針對此事受訪時則強調：「不論支持國民黨、民進黨的人，絕對不會把台灣總統講成領導人！」

對此，政論網紅高雄林小姐在臉書發文，舉監察院長、時任總統府秘書長陳菊2019年7月15日說過的話「領導人要守護國家主權，需要的並不是在國內大小聲、對北京卻惦惦不說話；要讓大家過上更好的生活，需要的也不是天馬行空的口號比賽、數不清的跳票紀錄。」打臉綠營。

而針對外界質疑吳怡農與黑道（指趙家父子）牽扯不清，吳怡農今回應說，他不認為2年前的事情需要不斷重複，這不是現在選舉應該關注的問題。林小姐則吐槽：不就是你自己為了切割和趙映光的關係，自己講出「開除趙介佑」、「請離趙映光」這些內容才被打臉的嗎？現在映光叔叔生氣氣了，你又希望讓這件事過去了喔？才「2年」過得去嗎？你才剛講「2天」這過得去嗎？並在吳怡農照片的臉旁P圖一大串「是你說的」狂酸。