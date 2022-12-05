2022卡達世界盃進入到16強淘汰賽，據台灣運彩統計，截至12月5日止，世足賽投注累計銷售已逾50億元，距離原訂百億元目標愈來愈近，其中淘汰賽法國對波蘭這一賽事即投注2.1億元，是目前投注金額最高的一場賽事。

據台灣運彩統計小組賽48場賽事，其中共有10場銷售超過1億元，其中7場賽事與亞洲球隊有關，韓國3場小組賽都名列前五名，分別為韓國對戰烏拉圭1.48億元；韓國對戰葡萄牙1.42億元；韓國對戰迦納1.27億元，顯見民眾對於亞洲球隊關注度相當高。

目前台灣運彩「2022世界盃冠軍」投注賠率，運彩表示，巴西2.7倍、法國4.25倍、阿根廷5倍、英格蘭5.5倍仍名列前四最被看好。

而日、韓兩支球隊在5日晚上及6日凌晨都會先後上陣，其中12月5日(一)晚間11點，克羅埃西亞對日本，不讓分賠率克羅埃西亞1.8倍、和局3.1倍、日本3倍，相對看好克羅埃西亞，因其在4年前以黑馬之姿脫穎而出；12月6日(二)凌晨3點，南韓對上巴西，不讓分賠率南韓6.5倍、和局5.25倍、巴西1.15倍。