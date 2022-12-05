曾經生存於澳洲的著名滅絕動物-袋狼(Tasmanian wolf)，因為人類的惡性獵補而在20世紀初徹底滅絕。最後一隻袋狼在1936年死在動物園，死後所剝製的毛皮也遺失了85年，人們都以為找不到了。所幸，班傑明的毛皮最近重新發現，就藏在澳洲自然史博物館的櫥櫃中。

BBC報導，袋狼是有袋類的肉食動物，因為臉部較長，有些類似犬科動物，因此被稱為袋狼；然而，牠的身上有老虎狀的條紋，最後的生存地點在澳洲東南方的塔斯馬尼亞島，因此又被稱為「塔斯馬尼亞虎」(Tasmanian tiger)。在18~19世紀，澳洲牧場主人以為野外的袋狼會偷吃牲畜，大舉捕殺袋狼，甚至澳洲政府也以發布「補殺袋狼，憑屍體換取現金」的方式，加快了袋狼的滅絕，到了20世紀初，一戶人家的陷阱抓到最後的幾隻袋狼，其中唯一存活的送到霍巴特動物園，此後，再也沒人抓到過袋狼了。

那隻送到澳洲霍巴特動物園的袋狼，被取名為「班傑明」，生前留下了幾段攝影紀錄，也成為唯一的袋狼影片。1936年，工作人員在下班時，忘記打開展示區與圈舍的通道門，「班傑明」在寒夜中渡過一晚，第二天開園時，「班傑明」就已經死了。

塔斯馬尼亞盾徽與州政府LOGO，都以袋狼為主體。(圖/塔斯馬尼亞州政府)

「班傑明」死後，動物園將它製成骨骼與標本，毛皮也保留下來，然而之後清點動物園財產時，毛皮卻怎麼找也找不到，多年以來，一直被認為可能不慎被丟掉了。

所幸，新的研究發現，「班傑明」的毛皮一直在博物館裡，放在一個「待分類區」櫥櫃中，很可能是在登錄財產清冊時，又有個博物館員工粗心的忘記這件事。

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袋狼是最具代表性的「因人類補殺而滅絕的珍稀動物」，為紀念這個恥辱，塔斯馬尼亞州盾型徽就有2隻袋狼的元素；新設計的塔斯馬尼亞標志，也是草叢裡的袋狼為形象。

有些科學家想要彌補這個人類恥辱，「巨大生物科學公司」(Colossal Biosciences)宣布將要復活袋狼，希望在10年內看到成果。他們需要袋狼的DNA，「班傑明」毛皮的重新尋獲，可說是這項計畫正需要的關鍵角色。