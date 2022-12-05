「2022新北歡樂耶誕城」第二支3D光雕雷射主燈秀於今日點燈，巧妙運用光影變化，把新北市府大樓「重新解構」，結合炫彩雷射、大樓極光效果及浪漫飄雪，讓現場民眾直呼「好美」。

新北市觀旅局表示，新北市歡樂耶誕城截至目前已吸引超過450萬名旅客前來，今年活動主題集結Disney＋六大超人氣品牌陣容，更結合板橋意象、府中美學，打造了全台最具指標性的耶誕盛事，隨著國內外旅遊逐步升溫，新北市也做好充足準備，透過推動城市觀光讓更多國內外的遊客都愛上新北這個美好城市。

觀旅局說，新北歡樂耶誕城11月11日開城，至今已吸引超過450萬人次前來，這次全新主燈秀「Imaginary無限篇」，技術團隊透過光影剪輯與雷射效果，讓整座市府大樓彷彿重新解構，具科技感幾何圖形、線條交錯運轉，宇宙飛船從市府大樓飛躍而出邁向未知的宇宙探險，象徵新北市未來無限可能。

5日起兩種主題燈秀「Disney＋ 嘉年華篇」與「Imaginary無限篇」將從每天17時30分至22時，每半小時輪演。

本周末將有「巨星耶誕演唱會」，預期將湧入眾多朝聖的歌迷，侯友宜今天也在現場聽取安全措施簡報，也到板橋車站巡視疏散動線，確保活動當天萬無一失。

侯友宜表示，活動前市府團隊已展開充分安全規劃與演練，當日人潮疏導將採行分階段分流管制，並安排充足人力佈署，隨時掌控現場狀況因應。

觀旅局長楊宗珉表示，迎接大型活動，新北歡樂耶誕城管制共分一般正常與一到三級管制措施，第一級若廣場人數達八成展開車站市府B1連通道「只出不進」，第二級若廣場人潮滿溢廣場入口指出不進，第三級廣場人行道人潮滿溢，新站路、新府路封閉內側車道作為人潮容納區。