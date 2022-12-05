民進黨嘉義市長候選人李俊俋（中）由立委王美惠（左二）、賴瑞隆（右二）等人陪同在廟口開講政見。（廖素慧攝）

嘉義市長重行選舉，尋求連任的嘉義市長黃敏惠執政13年，是民進黨市長候選人李俊俋主打「換人做」的著力點；黃敏惠回擊，施政接地氣很重要，李先生可以幫忙在中央爭取預算；李俊俋回嗆，黃敏惠市長若沒有爭取經費，就換他來當市長。

嘉義市長選舉打延長賽，藍綠候選人隔空駁火愈來愈有煙硝味，李俊俋猛打黃敏惠市長「做太久」，黃敏惠也在臉書回擊李俊俋「沒有深蹲」，今天又說延選有目的、李先生可以在中央幫忙爭取預算。

李俊俋今天由立委王美惠、賴瑞隆、準新科議員黃盈智等人陪同，繼續廟口開講政見，對黃敏惠的批評，他回擊說，選舉延期3周是因為發生有候選人不幸過世的突發事件，延至12月18日是根據嘉義市選委會建議而改的日期。

李俊俋也說，他當過嘉義市副市長、立委，非常清楚嘉義市的狀況，反而擔心黃敏惠市長蹲太久，沒有看到其他縣市進步更快，沒有看到嘉義市民的問題，包括淹水、就業、經濟發展、舊市府閒置、北棟市政大樓遲遲未建等問題。

李俊俋還說，他當立委時爭取鐵路高架化經費238億，減輕嘉義市122億的負擔降到38億，如果黃市長沒有爭取經費，那換我來當市長就解決問題了。

王美惠稱讚李俊俋當立委時認真為嘉義市爭取經費，她還再三催票，疾呼鄉親出來投票，還要打電話給外地嘉人12月18日回嘉投票，拉高投票率。