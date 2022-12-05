礁溪溫泉馬拉松日本參訪團代表與礁溪鄉長張永德（左2）。（運動筆記提供）

礁溪溫泉馬拉松3日登場，這項活動結合溫泉、馬拉松、裝扮路跑、ESG永續經營等元素，並有日本熊本縣和水町町長石原佳幸、議長高木洋一郎等8位外賓參訪團特地搭機前來觀摩，並由礁溪鄉鄉長張永德帶領公所團隊，一同接待和參訪團與3位代言人董事長樂團主唱「吉董」吳永吉、「蘭陽飛毛腿」賴庭萱、日本長跑好手島田千緩，完成一項溫泉馬拉松的跨國盛會。

礁溪溫泉馬拉松是台灣唯一以溫泉為主題的馬拉松，分全馬、半馬及健跑3個組別，包含選手、志工與工作人員，參與總人數逾3千人，且今年依然保有 「全馬爬坡王」、「半馬衝刺王」等充滿挑戰特色的「區間賞」，而礁溪馬拉松本就有「獎項最豐富的溫暖賽事」美稱，豐富的獎項以及充滿挑戰的「區間賞」，也是礁溪馬特有的獎項，除了讓專業跑者能夠挑戰外，為了增加趣味性。

張永德表示，今年全體志工及工作人員都身穿「祭典衣」，營造「老派溫泉饗宴」的氛圍，跑友們可以穿著「台日老派」穿著來一場有味道、有故事的「台日老派變裝派對路跑」，完賽後可以搭乘免費接駁「老派溫泉專車」，一同到溫泉公園享受復古時尚日式「老派溫泉」，把礁溪的溫泉文化推廣出去。

活動當天天候狀況極佳，跑者們在舒適的天氣下完成賽事、各組都跑出相當亮眼的成績，男子半馬組由周敬棋以1小時21分08秒奪得冠軍，謝孟育以1小時21分41秒居次；女子半馬則由蔡涵琦以1小時36分19秒封后，島田千緩以1小時39分26秒居第二。女子與男子全馬，分別由高雅琪、周平記以4小時01分12秒和3小時09分10秒佳績奪冠，戴秀妤、羅永翰各以4小時02分40秒和3小時16分05秒居次。

礁溪馬最大特色是配合節能減碳ESG永續經營的概念，結合ESG各項標準，包括選手衣全面使用環保咖啡紗材質，補給站水杯全數改用無淋膜100%可回收的環保紙杯，完賽證書在今年度改為電子證書以節省紙張的浪費，性別友善的方面有設置女性親子友善專用廁所等，讓礁溪馬成為最有溫度的馬拉松賽事。