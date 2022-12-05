高雄日前凌晨55歲葉姓男子酒後騎車返家，路途中發現前方有路檢點，為躲避路檢，將車騎進一旁的巷道中，不料騎到一半，發現前方仍有員警駐守攔查，在進退兩難之下，只好乖乖接受盤查。在盤查時，員警聞到葉男身上有酒味，依規定酒測，酒測值達0.28超標，訊後依公共危險罪移送法辦。

3日凌晨1時許，葉男騎車回家時，行經新興區中山一路五福路口時，發現前方正在執行假日路檢，葉男見前方行不通，於是向右轉行駛進入巷內，藉此躲避路檢點，不料，巷內仍有員警在此攔查，葉男見逃不過，只好乖乖配合攔查。

員警攔查期間，聞到葉男身上散發酒味，於是先詢問他是否有喝酒，葉男自知酒駕事跡敗露，只好坦承「下午跟朋友喝了一點啦」。

據了解，葉男在2日下午就與友人在旗津區喝啤酒聊天，並在友人家中休息一會後，心想酒精已代謝完畢，便騎乘機車想返回左營區住處，沒想到途中遇到路檢遭員警攔查。

員警對葉男實施酒測，酒測值為0.28，仍超過法定標準。葉男還不解說「都休息很久了還是超標」，員警勸戒葉男，每個人體質代謝酒精時間不同，訊後依公共危險罪，移送高雄地檢署偵辦。

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