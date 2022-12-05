中國於4年前斥鉅資在倫敦購入一處舊屋打算改建為中國駐英大使館，以及作為中國文化交流中心，此一大規模改造計劃引起不少爭議。最近改建計劃遭到倫敦自自治市議會否決，外界懷疑否決的理由是因為歷史建物改造破壞其歷史價值？還是反抗中國影響力擴張的政治氣氛所致？連日來各方在網路與媒體上的辯論愈來愈激烈。

《英國廣播公司》（BBC）報導，中國在2018年花費2.55億英鎊，買下倫敦塔附近這座建造於1300年代的英國皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址，並打算翻新這座2級保護古蹟，同時新建中國駐英使館大樓、使館員工宿舍與一個可以舉辦活動的文化交流中心。

一群香港人在中國駐曼徹斯特總領館外發起抗議活動，隨後雙方爆發衝突，事件成為輿論焦點。此一事件讓更多的人不看好倫敦塔附近的新建中國大使館方案。（圖／路透）

報導說，由於當地居民反對，當地的哈姆雷特塔倫敦自治市議會（Tower Hamlets Council）12月初在一場激烈會議後，否決了這項改建計劃。不過，中方仍可以對市議會的否決提出上訴。

BBC指出，中國駐英大使館目前位於倫敦市中心的波特蘭廣場（Portland Place）街，若遷至東倫敦倫敦塔附近的計劃成功，該大使館將成為全英最大的使館。

但是，出於隱私和安全方面的考慮，當地許多居民反對這個搬遷計劃。哈姆雷特塔倫敦自治市議會在結果出爐後已聯繫中國大使館徵求意見。在公眾諮詢期間，反對者針對該皇家鑄幣廠舊址的歷史意義提出了有關歷史遺產和考古問題。當地媒體指出，反對者真正的理由可能是擔心當地一旦成為中國大使館，將會成為大量集會與抗議活動的場所，或是恐怖份子用來反對北京的恐怖活動地點。

美國有線新聞網（CNN）報導說，市議會收到至少50封來自社區居民的抗議信，當地居民除了擔心該地可能因為中國大使館遷入後成為示威抗議地點，並因此帶來社區混亂之外，他們還害怕遭到監控，也可能被禁止在在自家門外擺放各種政治旗幟或海報。

BBC指出，該片建築群早期是數百年前倫敦黑死病瘟疫死者墓地所在，後來被英國皇家海軍使用，並在1809年至1967年間成為皇家鑄幣廠，2018年被中國收購。

中國外交部發言人表示，在倫敦購置新址「符合國際慣例」，也得到了英方的批准。興建外交館舍建設提供便利和支持是東道國的國際義務，中方敦促英方履行相關義務。前幾天英國首相蘇納克（Rishi Sunak）公開表示，英中兩國關係的「黃金時代」已經結束。而英國媒體在上海反封控的抗議中遭到上海警察襲擊與留，中國駐英大使館則發出聲明指控英國官方說法是「歪曲事實、惡意詆毀」，中方絕不接受。這場中英之間的政治僵局看來還得再持續下去。